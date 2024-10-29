شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. ماثيو بيري أنفق الملايين من أجل التعافي من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى النجم العالمى الراحل ماثيو بيرى كثيرًا فى حياته بسبب المخدرات حتى أجرى عمليات كثيرة وصلت لأكثر من 12 عملية جراحية منقذة للحياة، و15 رحلة لإعادة التأهيل و6000 زيارة إلى AA مركز للتعافى، وهو ما جعله ينفق خلال تلك الرحلة نحو 9 ملايين دولار على معركة إدمان الكحول والمخدرات، وفى مرحلة ما خلال العلاج، ذكر فى مذكراته أن الأطباء أخبروه بأن لديه فرصة 2% فقط للبقاء على قيد الحياة.

ورجحت كايتى إدواردز، صديقة سابقة لـ بيرى، تعرضه لانتكاسة قبل وفاته في يوم 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، وجاء ذلك بالرغم من أن تقريرا للسموم المبدئى كشف أن وفاته لم تكن ناجمة عن جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل، وشهادة وفاة بيرى تنص على أن السبب الرسمى للوفاة مؤجل، مع ظهور نتائج تشريح الجثة الأولية بشكل غير حاسم لسبب الوفاة.

وأشارت إدواردز قائلة: هناك الكثير من الأشياء التى لا تبدو واضحة لى، حيث إننى لا أعتقد أن بيرى غرق فى الجاكوزى الخاص به، هذا لا يبدو صحيحا، أنا أعرف ماثيو وأعلم أنه لم يكن ليغرق، لكن أعتقد أنه ربما تناول حبوبا فى الأسبوع الذى سبق وفاته، وأعلم جيدا أنهم أكدوا عدم وجود أى حبوب فى مكان الحادث، وهو أمر لا يفاجئنى، لأنه لا يترك المخدرات فى أى مكان.

وتحل اليوم الذكرى الأولى لـ وفاة النجم العالمى ماثيو بيرى، حيث توفى يوم 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، عن عمر يناهز الـ54 عامًا، وأشارت التقارير الأولية من مصادر قضائية، إلى أنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيرًا إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر عن أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.