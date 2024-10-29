فرض رسوم على الشركات المتقدمة لقرعة الحج السياحي.. "غرفة السياحة": يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات الراغبة في التقدم إلى قرعة الحج السياحي 2025 بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقًا للمستوى المنفذ من جانبها خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024، وهي كما يلي:

- خمس نجوم: 40 ألف ريال سعودي.

- إقتصادي: 30 ألف ريال سعودي.

- بري: 20 ألف ريال سعودي.

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وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة، إن هذه الضوابط من شأنها أن تؤثر على الشركات خاصة وأنها مع بداية الموسم، وتوجد أعداد كبيرة من الشركات سيؤثر عليها ذلك القرار.

وأضاف المصدر متسائلًا: لماذا تم إقرار 20 ألف ريال سعودي على الحج الإقتصادي؟، متسائلًا عن المميزات الجديدة التي سيتم إضافتها.

وأوضح أن قرار زيادة رسوم خطاب ضمان برامج العمرة، بالإضافة إلى هذا القرار من شأنه إخراج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق.

وأكد أنه يجب مراعاة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على دفع مثل هذه المبالغ.

من جانبه، قال مصدر آخر بغرفة شركات السياحة، إن هذا القرار يأتي فقط لحجز أرض الحج السياحي 2025 ولن تخسره الشركات.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم إضافة المبالغ المدفوعة على المسار للشركات فيما بعد، قائلًا:"الشركات لن تخسر هذا الرقم".

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