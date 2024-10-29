بسمة تشارك ريهام عبد الغفور "ظلم المصطبة" في رمضان 2025

القاهره - الخليج 365
تعاقدت الفنانة بسمة علي المشاركة في أحداث مسلسل ظلم المصطبة، المقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2025 ، وتلعب بسمة إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل، بجانب ريهام عبدالغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.
ويبدأ أبطال مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير أحداث العمل خلال نوفمبر المقبل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العادات والتقاليد والعرف ويناقش العادات والأعراف الظالمة التي يحكم بها أهالي الأرياف والأقاليم البعيدة عن القانون والشرع، وذلك في إطار درامي ملئ بالتشويق.
العمل يشارك فيه كل بجوار الفنانة بسمة من ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.
ويجري حاليا التعاقد مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل بجانب الأبطال الأساسية، وسيتم العرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.
وشاركت النجمة بسمة في موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل «مسار اجباري» بمشاركة النجوم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جورى بكر، نور محمود، مي الغيطى، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين، والسيناريو والحوار لكل من أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوى، ومن إخراج نادين خان.
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