شكرا لقرائتكم خبر عن حتى السبت.. "الأرصاد" ينبه من تأثر معظم المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل، قد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك المدن الساحلية التابعة لهما.وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية، مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.