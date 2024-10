شكرا لقرائتكم خبر عن يتعلق بالذكاء الاصطناعي.. "أبل" تطرح تحديثًا جديدًا لهاتف أيفون 16 والان نبدء بالتفاصيل

هواتف إيفون 15

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات الاثنين، عن أول جرعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على هاتفها الجديد أيفون 16، في الوقت الذي تسعى فيه لمواكبة هذه التقنية الحديثة.ويأتي التحديث الجديد لنظام التشغيل (أي.أو.إس 18) اليوم بعد أكثر من شهر من طرح هواتف أيفون 16 المزودة برقاقة إلكترونية يمكنها تشغيل وظائف الذكاء الاصطناعي. وتراوح سعر الهاتف الجديد ما بين 800 إلى 1200 دولار، وتعمل هواتف أيفون 15 التي طرحتها الشركة العام الماضي بمعالجات تتيح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد تنزيل برنامج تحديث نظام التشغيل.ويمكن تنزيل برنامج التحديث على الكمبيوتر اللوحي أيباد وكذلك على كمبيوترات ماك من أبل.ولن تحصل أي دولة غير الولايات المتحدة على نسخة برنامج التحديث على هواتف أيفون لديها حتى العام المقبل.