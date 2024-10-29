الامارات | صعد بالعكازين إلى منصة التتويج.. الكرة الذهبية من نصيب رودري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الإسباني رودري هيرنانديز، نجم وسط مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين، في باريس.

وقاد رودري منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وتفوق رودري على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي حل في المرتبة الثانية، وجاء الإنجليزي بيلينغهام في المركز الثالث.

وصعد رودري إلى منصة التتويج مستخدماً العكازين نظراً للإصابة التي تعرض لها في الملاعب أخيراً.

يذكر أن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بجائزة "البالون دور"، (8 مرات)، أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023).