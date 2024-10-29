شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة: مهرجان الجونة كل سنة أحلى من الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أروى جودة، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وقالت أروى: "مهرجان الجونة كل سنة بيبقى أحلى وأحلى والتنظيم رائع وراقى ومبسوطة أن إحنا مهتمين بالسينما وكله شيك وأحلى من بعض والأيام كلها في مهرجان الجونة حلوة وندوات وفعاليات".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.