شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار متباينة الشدة على مختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج عدن، في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل الى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.