علوم وتكنولوجيا

"ميتا" تطور محرك بحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "ميتا بلاتفورمس" مجاراة شركة أوبن إيه.آي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تطور الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك محرك بحث على الإنترنت لتقديم إجابات مثيرة للجدل عن الأحداث الجارية باستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ميتا أيه.آي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن ميتا تأمل من هذه الخطوة في تقليل اعتمادها على محركي بحث جوجل وبنج، اللذين يقدمان حاليًا المعلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون منصة الذكاء الاصطناعي ميتا إيه.آي.

خيار احتياطي

ويمكن أن يعطي محرك البحث الجديد ميتا خيارًا احتياطيًا إذا انسحبت جوجل أو مايكرسوفت من الاتفاقات التي تتيح لها استخدام محركي بحثهما. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأضافت بلومبرج أن هذه الجهود توضح المدى الذي يسعى إليه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا لتقليل اعتماد الشركة على شركات التكنولوجيا الأخرى.
وشعر زوكربيرج بالاستياء من اعتماد ميتا على شركة تكنولوجيا كبيرة أخرى، وهي أبل، والتي جعلت من الصعب على ميتا قبل عدة سنوات توليد عائدات الإعلانات من خلال تطبيقات الهاتف الذكي آيفون.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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