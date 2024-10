شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتا" تطور محرك بحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

خيار احتياطي

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "ميتا بلاتفورمس" مجاراة شركة أوبن إيه.آي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تطور الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك محرك بحث على الإنترنت لتقديم إجابات مثيرة للجدل عن الأحداث الجارية باستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ميتا أيه.آي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن ميتا تأمل من هذه الخطوة في تقليل اعتمادها على محركي بحث جوجل وبنج، اللذين يقدمان حاليًا المعلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون منصة الذكاء الاصطناعي ميتا إيه.آي.ويمكن أن يعطي محرك البحث الجديد ميتا خيارًا احتياطيًا إذا انسحبت جوجل أو مايكرسوفت من الاتفاقات التي تتيح لها استخدام محركي بحثهما. وأضافت بلومبرج أن هذه الجهود توضح المدى الذي يسعى إليه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا لتقليل اعتماد الشركة على شركات التكنولوجيا الأخرى.وشعر زوكربيرج بالاستياء من اعتماد ميتا على شركة تكنولوجيا كبيرة أخرى، وهي أبل، والتي جعلت من الصعب على ميتا قبل عدة سنوات توليد عائدات الإعلانات من خلال تطبيقات الهاتف الذكي آيفون.