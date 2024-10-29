الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2975 دولار أمريكي، بارتفاع 0.14 %.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1995 يورو بانخفاض 0.05%.

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.45 %.
وسجل "فوتسي" مكاسب تعادل 36.78 نقطة، ليصل إلى 8285.62 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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