شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2975 دولار أمريكي، بارتفاع 0.14 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1995 يورو بانخفاض 0.05%.



كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.45 %.

وسجل "فوتسي" مكاسب تعادل 36.78 نقطة، ليصل إلى 8285.62 نقطة.