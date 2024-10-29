الامارات | الفائزون والفائزات في حفل الكرة الذهبية.. 3 جوائز لريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نادي ريال مدريد الذي قاطع حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم على ثلاثة جوائز، في وقت اعتصر أنصاره ألماً لعدم نيل اللاعب البرازيلي فينيسيوس لقب أفضل لاعب.

محمد يوسف

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