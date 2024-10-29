الامارات | «التعليم العالي» تطلق نسخة محدثة من خدمة طلب البعثات الدراسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق النسخة المحدّثة من خدمة طلب البعثات الدراسية، التي تتيح للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين شروط ومعايير برنامج البعثات، التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

وأشار وكيل الوزارة، الدكتور محمد المعلا، إلى أن تطوير نظام طلب البعثات الدراسية يأتي في إطار مشروع متكامل تقوده الوزارة، لتبسيط رحلة الطلبة بدءاً من التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي حتى تخرّجهم وانضمامهم إلى سوق العمل.

وأوضح أن التحديثات على الخدمة شملت اختصار مدخلات المتقدم بنسبة 70%، والمدة الزمنية لإتمام طلب التقديم بنسبة 75%، وبناء نافذة مستخدم سهلة وواضحة وتفاعلية، تسمح للطلبة بتعبئة نماذج التقديم بسهولة ويسر، إضافة إلى خصائص جديدة للخدمة للارتقاء بتجربة المستخدمين، وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها لتقديم الطلب.

وكشف المعلا أن المؤشرات الأولية بعد أسبوعين على تفعيل الخدمة المحدّثة، تؤكد ارتفاع مستويات رضا الطلبة، حيث تفيد الاستبيانات التي تجريها الوزارة بأن رضا المتعاملين عن طلب الخدمة الجديد بلغ نحو 90%، وأن نحو 95% من المتقدمين يعتقدون أن الخدمة الجديدة خفّضت الوقت والجهد، نتيجة استخدام بيانات المتقدم التلقائية.

وأضاف: «يمثل تطوير خدماتنا المقدمة للمتعاملين من طلبة ومؤسسات تعليمية، أولوية بالنسبة للوزارة، حيث نعمل على تحديث خدماتنا الذكية بشكل استباقي، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية».

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت أخيراً خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية من خارج الدولة لمبتعثيها ومبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتها من قِبل ملحقياتها في الدول الأخرى، في إطار جهودها لتعزيز خدماتها الذكية المقدمة للمتعاملين.