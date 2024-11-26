في يوم ميلاده.. ما هي مهن عمرو سعد قبل التمثيل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - يحتفل الفنان عمرو سعد اليوم بيوم ميلاده، وذلك بعد مشوار فني أثبت خلاله موهبته وقدراته المميزة على أداء الأدوار المختلفة بكل مهارة وإقناع للجمهور. وعلى الرغم من نجاحه الكبير في هذا المجال لكنه مارس عدداً كبيراً من المهن قبل اتجاهه للتمثيل.

كشف عمرو سعد في لقاءٍ سابق في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنه اعتاد على العمل في مهن مختلفة منذ صغره، وذلك لأن والده كان يرغب في أن يزرع بداخله الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.

تجارب عمرو سعد في العمل

بداية عملكانت في إجازة الصف الثالث الابتدائي، وكان يعمل مع بائع فول، وعندما علمت والدته هذا الأمر انزعجت لكن والده حمسه لاستكمال ما بدأه بشرط ألا يعطل دراسته. وعندما وصللمرحلة الثانوية العامة، اتجه لنوع آخر من العمل، فكان يقوم بحمل الخشب من الموقع إلى ورشة النجار، وذلك في مشروع تابع لإحدى شركات المقاولات، وأكد أنه رأى في هذه التجربة شباباً من كليات الطب والهندسة ومختلف الفئات الاجتماعية.

وأكد عمرو سعد أنه لم يعمل عملاً لم يحبه، وكان حريصاً على أن يتنوع في التجارب التي يخوضها، فقال إنه عمل كمهندس ديكور بعد تخرجه في كلية الفنون التطبيقية بالإضافة إلى عمله كعامل في فترةٍ ما.

أما عن المواقف الكوميدية التي عاشها في هذه الفترة، فروى أنه رافق صديقه المقرب لشراء كمية تين شوكي من منطقة أبو زعبل، وهو في طريق العودة سألته سيدة عن سعر التين، فقرر أن يمارس مهنة بائع التين الشوكي لعدة ساعات وقام ببيع نصف الكمية التي اشتراها.

بدايته الفنية

عمرو سعد اتجه للفن عام 1999، من خلال مشاركته في فيلم الآخر مع حنان ترك وهاني سلامة، وبعدها بعدد بسيط من المشاركات الفنية، ليكون عام 2007 هو بداية انطلاقه عندما شارك في فيلم حين ميسرة مع سمية الخشاب، وفاء عامر، هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، وسوسن بدر.

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