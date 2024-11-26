مهرجان ضيافة يطلق دورته الثامنة اليوم بحضور نجوم الفن والمشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تنطلق خلال ساعات فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ضيافة الذي يتولى تكريم المميزين والمبدعين من مختلف المجالات وكافة الدول، ويقوم بتسليط الضوء على من التنوع الثقافي سواء العربي والعالمي، وتستمر فعالياته على مدار يومي الـ 26 والـ 27 من نوفمبر 2024.

وتحمل الدورة الثامنة من مهرجان ضيافة اسم الشاعر والكاتب الراحل نزار قباني، وتقام في البلازا تيراس بجميرا ايميريتس تاوورز، والذي يقع مقابل متحف المستقبل أرقى معلم سياحي الأرقى بدبي.

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وسوف يجمع يوم الـ 26 من نوفمبر كافة المكرمين للعام الحالي ضمن حلقة نقاشية من أجل الحديث حول نجاحهم ومساهماتهم المؤثرة بمختلف مجالاتهم.

أما في يوم الـ 27 سيبدأ المهرجان في استقبال المدعوين والمكرمين للسجادة الحمراء بتمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت أبو ظبي، يليه المهرجان التكريمي بتمام الساعة الـ 8 مساءً الذي سوف يُنقل ببث مباشر على جميع المحطات التلفزيونية بجانب منصات البث بمختلف أنحاء العالم.

المكرمون في الدورة الثامنة من مهرجان ضيافة

يُكرم مهرجان ضيافة شخصيات من 18 دولة، من بينها النجمة السورية سلافة معمار، والأردنية صبا مبارك و المطربة التونسية لطيفة، والفنانة التركية ديميت أوزديمير، والمطربة العراقية رحمة رياض والموسيقية المغربية فوزية، وأيقونة البوب الروسية كاتيا ليل.

وقد تولى المهرجان خلال دورته السابقة في العام الماضي تكريم شخصيات من عشرين دولة مختلفة، كان من أبرزهم أسماء ابراهيم، باميلا الكيك، ماغي بو غصن، هدى حسين، بوراك دينيز، سولكينج، أمير كرارة، اديتي راو حيدري، سعد لمجرد، جاكلين فيرنانديز، منى زكي وغيرهم من المبدعين، وقد تولّى تقديم الحفل التكريمي كل من نهى نبيل وكريس فييد.

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