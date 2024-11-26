جلسة حوارية للمخرج محمد سامي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن واحدة من أهم الفاعليات المقرر إقامتها خلال الدورة الرابعة من المهرجان المقرر إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

جلسة حوارية لمحمد سامي في مهرجان البحر الأحمر

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فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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روج المهرجان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لجلسة حوارية مع المخرج المصري، وتم نشر صورة له، وكتب تعليق على الصورة كان نصه: "انضموا إلينا في حوار مع المخرج محمد سامي، الذي يتميز بأسلوبه الخاص في الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل نعمة الافوكاتو، في هذا الحوار، نناقش دور الإخراج في نجاح المسلسلات التّلفزيونيّة، ودور الأبطال، ومساهمتهم الحقيقيّة، والعلاقة بين المخرج وممثّله، ومتى يكون المخرج هو المؤلّف نفسه".وقع الاختيار على فيلم "ضي"، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك في عرضه العالمي الأول. الفيلم الذي سيُعرض في المهرجان من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.

ويحكي الفيلم قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلة مليئة بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصة عالمية تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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