سوق البحر الأحمر يكشف تفاصيل برامجه ولجان التحكيم لدورته الرابعة 2024م

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن البرنامج الكامل لفعاليات وأعضاء لجنة التحكيم لسوق البحر الأحمر المقرر إقامته على مدار خمسة أيام من 7 إلى 11 ديسمبر 2024 ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في منطقة البلد، جدة التاريخية.

ويقدم البرنامج الموسّع للسوق هذا العام مجموعة استثنائية من الأنشطة التي تجمع كوكبةً من المواهب الجديدة وصناع الأفلام الناشئين وقادة القطاع الإقليميين والدوليين ضمن سلسلة من الفعاليات والحوارات وفرص التواصل.

وستقام أنشطة سوق البحر الأحمر بالتزامن مع السوق الموسّع الذي يضم هذا العام 142 عارضاً من 32 دولة.

المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر: نسعى إلى خلق بيئةٍ حاضنة للإبداع

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "يُعد سوق البحر الأحمر القلب النابض لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يجتمع فيه المبدعون من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات، واكتشاف فرص الأعمال، وابتكار مشاريع سينمائية جديدة.

وتابعت: ونسعى هذا العام إلى خلق بيئةٍ حاضنة للإبداع والتعاون تُتيح لصنّاع الأفلام والمنتجين والمحترفين تكوين روابط عميقة فيما بينهم وبلورة مستقبل السينما.

وواصلت: كما نتطلّع إلى تقديم برنامج حافل بالفعاليات، ونود أن نعرِب عن خالِص امتناننا للشركاء والمساهمين الذين يشاركوننا شغفنا وطموحنا في أن نصبح السوق الرائد للأفلام في المنطقة".

نخبةً من روّاد السينما الدوليين في برنامج "ندوات السوق"

يستضيف برنامج "ندوات السوق" نخبةً من روّاد السينما الدوليين الذين سيشاركون جمهور السوق خبراتهم ومعارفهم عبر سلسلة من الحوارات الشيّقة.

وصُمِّم هذا البرنامج بالتعاون مع وكالة الفنانين المبدعين (CAA) ليكون بمثابة منصة مثالية لتلبية احتياجات المنتِجين.

علاوةً على ذلك، سيُتيح البرنامج الفرصة لتبادل الأفكار وإجراء حواراتٍ مُلهمة تتناول حاضر ومستقبل صناعة السينما العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية، حيث سيتم استكشاف أحدث التطورات في هذا المجال، وتأثيرها البعيد المدى على المشهد الترفيهي العالمي.

تشمل قائمة المتحدثين جلين باسنر (شركة فيلم نيشن - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ديانا ويليامز (كينيتيك إنيرجي إنترتينمنت - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ سيب شور (فريمانتل - المملكة المتحدة)؛ توني كاماو (شركة وي آر نَت ذا ماشين - كينيا)؛ ريتيش سيدواني (إكسيل إنترتينمنت - الهند)؛ فينسنت مارافال (وايلد بنش إنترناشيونال - فرنسا)؛ تيما الشوملي (مُنتجة ومُخرجة وممثلة - الأردن)؛ وجيونغين هونغ (بلاس إم إنترتينمنت - كوريا الجنوبية).

"مواهب السوق" منصةً فريدة للمواهب السعودية

من جهةٍ أُخرى، سيوفّر برنامج "مواهب السوق" منصةً فريدة للمواهب السعودية والدولية الناشئة للتواصل مع كبار صناع السينما العالميين من خلال سلسلة من الحوارات الملهمة وورش العمل التفاعلية وفرص التدريب التي تخضع لإشراف الخبراء.

وتشمل مجالات التركيز إتقان النقد السينمائي، والتمثيل، وتصوير الأفلام بالجوّال، وتحليل الأفلام، والتسويق.

علاوةً على ذلك، سيقدم البرنامج فرصة مميزة لصناع الأفلام السعوديين لعرض مشاريع أفلامهم القصيرة على نخبة من خبراء الصناعة، مع إمكانية حصولهم على الدعم من خلال الإرشادات القيمة وتحرير السيناريو لمشاريعهم.

ومن بين المتحدثين الضيوف في نسخة البرنامج لهذا العام: تييري فريمو؛ بولين سيجلاند؛ أحمد شوقي؛ ماتياس نوشيس؛ بسام الأسعد. وسيزخر البرنامج بالعديد من المفاجآت أيضاً.

سيقدم برنامج "إنسباير" التابع لمعامل البحر الأحمر؛ خلال المهرجان سلسلة من الفعاليات التي تتيح لصنّاع الأفلام اكتساب رؤىً فريدة في مجال الأفلام، والقصص المتسلسلة، والرسوم المتحركة، ومجال العاب الفيديو.

وستتيح الجلسات الحوارية التفاعلية للمشاركين إمكانية التواصل المباشر مع خبراء صناعة السينما العالمية، واكتشاف أسرار الإبداع في هذا المجال، مما يحفز المخيّلة الإبداعية للمشاركين ويُطلق العنان لتطوّر مواهبهم.

تتضمن برامج السوق أيضاً سوق المشاريع المعلن عنه سابقاً. وقد تم تأكيد قائمة أعضاء لجنة التحكيم.

لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير

إليسا فيرناندا بيرير، مُنتجة – "ستير".

CALLS FROM MOSCOW; THE HYPNOSIS; EVERYBODY LOVES TOUDA (2024); THE NIGHTS STILL SMELL OF GUNPOWDER (2024)

جورج شقير، مُنتج

FÉLICITÉ (2017), WAJIB (2017), RAFIKI (2018), BEAUTY & THE DOGS (2018), IT MUST BE HEAVEN (2019), A SON (2019)

لويز بيليكود، مُنتج – "إن فيفو فيلمز"

ABOU LEILA (2019); DOS ESTACIONES (2022); UN VARON (2022); LEVANTE (2023); HORIZONTE (2024)

لجنة تحكيم أفلام السوق قيد الإنجاز

مارتيكا راميريز إسكوبار، مخرجة ومديرة تصوير من الفلبين.

تم عرض أول فيلم روائي طويل لها، LEONOR WILL NEVER DIE، عالمياً في مهرجان صندانس السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن الروح الإبداعية.

كريستوف ليبارك، المدير العام لقسم أسبوع المخرجين، ومدير مهرجان سينيماد للسينما المتوسطية.

فيصل بوليفة، مخرج وكاتب بريطاني من أصول مغربية.

قدّم العديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك THE CURSE (2012) وRATE ME (2015) إلى جانب فيلمين روائيين طويلين هما LYNN + LUCY (2020) وTHE DAMNED DON'T CRY (2023). وقد شارك مؤخراً في كتابة سيناريو فيلم TO A LAND UNKNOWN (2024) للمخرج مهدي فليفل.

لجنة تحكيم مشاريع معمل المسلسلات

دييغو راميريز شريمب

شغل منصب المنتج التنفيذي لمسلسل FALCO، الذي فاز بجائزة الإيمي الدولية في عام 2019. كما شارك في التأليف والإشراف التنفيذي لمسلسل GREEN FRONTIER أحد أوائل الإنتاجات الأصلية الكولومبية لمنصة نتفليكس. وعمل أيضاً كمشرف إنتاج في المسلسل الشهير NARCOS، كما شارك في التأليف والإشراف التنفيذي لمسلسل LA CABEZA DE JOAQUÍN MURRIETA، وهو المنتج التنفيذي لمسلسل ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE لنتفليكس.

جينيفر تشين

جينيفر تشين هي رئيسة استوديوهات زيرو تشانل، وشغلت سابقاً منصب نائب رئيس قسم البرمجة لمجموعة قنوات البث الكندية التابعة لزيرو تشانل. تشمل أعمالها الإنتاجية THE PUZZLE LADY وBOOT CAMP والموسم الأول من WYNONNA EARP، بالإضافة إلى THE PINKERTONS.

ناديا طبارة

كاتبة سيناريو ومدربة إبداع أنتجت أكثر من 4 مسلسلات تلفزيونية إقليمية، منها المسلسل اللبناني AWAKE وهو الوحيد الذي تم بثّه عبر جميع القارات، حيث كانت ARTE آخر قناة عرضته. أما على صعيد الأفلام، فقد كتبت وأخرجت فيلماً روائياً قصيراً ضمن سلسلة BEIRUT: 607 الروائية، المرشحة لجائزة الإيمي العالمية.

سيقام سوق البحر الأحمر في قلب منطقة جدة البلد التاريخية، حيث يعكس هذا الموقع التزام المهرجان بتوفير بيئة سينمائية متكاملة للمشاركين، بما في ذلك العروض السينمائية في بيت السينما الجديد الذي يوفر فرصة مثلى للأفلام المشاركة لاستكشاف فرص البيع والتوزيع والمشاركة المستقبلية في المهرجان.

يشار إلى دخول السوق متاح لجميع حاملي شارات الانتساب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ويحظى سوق البحر الأحمر في دورته لعام 2024 بدعم من صندوق التنمية الثقافي السعودي و"نيوم".

حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

حول سوق البحر الأحمر

سوق البحر الأحمر هو السوق السينمائي الخاص بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وقد تم تصميمه ليخلق مساحة واسعة للتبادل العالمي والشراكات بين صناعات السينما الدولية والسعودية.

يُقام السوق على مدى أربعة أيام ويقدم خلالها برنامجًا ينطوي على مجموعة من الفعاليات المنسقة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي وعرض فرص العمل الجديدة. كما أنه يوفر نظرة غير مسبوقة على المشهد السينمائي السعودي الجديد والنابض، فضلاً عن استعراض أفضل ما يقدمه السوق العربي من خلال جلسات الترويج والاجتماعات الفردية وعروض الأفلام ومحادثات الصناعة وفعاليات التواصل.

حول معامل البحر الأحمر

يعد معامل البحر الأحمر أحد ركائز مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتهدف إلى تمكين صناع الأفلام، والكتّاب، والمحترفين في صناعة السينما لتحقيق رؤيتهم الإبداعية.

وتركز معامل البحر الأحمر على استقطاب المواهب الجديدة وسرد القصص المُلهمة، وتشجيع المواهب الواعدة على التفكير خارج الصندوق لاستكشاف إمكانيات وآفاق لامحدودة.

وذلك عبر توفير الموارد اللازمة وتقديم الدعم، لكل من صناع الأفلام السعوديين، والعرب، والأفارقة، ودول آسيا وذلك لتحقيق رؤاهم الرائدة والإبداعية.

