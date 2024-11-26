بإطلالة ساحرة وأخرى رسمية.. هكذا بدت الملكة ليتيزيا والملك فيليب في صورتين جديدتين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - لأن عام 2024 هو عامٌ استثنائي لملك وملكة إسبانيا؛ الملك فيليب والملكة ليتيزيا، حيث شهد هذا العام على مرور 20 عاماً على زواجهما الملكي، بالإضافة للذكرى العاشرة لتولي الملك فيليب الحكم بعد والده الملك خوان كارلوس، تم إصدار مجموعة جديدة من الصور للملك والملكة بعد أن تم إصدار صور سابقة توثيقاً للمناسبتين.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا ورؤية جديدة

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بعدسة المصورة الشهيرة عالمياً آني ليبوفيتز، تم التقاط صور رسمية مذهلة تم عرضها للمرة الأولى للملكة ليتيزيا والملك فيليب. بدت الملكة ليتيزيا، 52 عاماً، مذهلة في إطلالة هوليودية، حيث ارتدت فستاناً أسود بدون حمالات من تصميم المصمم الإسباني كريستوبال بالنسياغا، مع تفاصيل مجعدة عبر الصدر وتنورة واسعة، وأكملت الملكة إطلالتها بشال أحمر، مع أكسسوارات مذهلة عبارة عن قلادة وأقراط من الألماس من الملكة إينا.

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أما الملك فيليب، 56 عاماً، فكان بشكلٍ أكثر رسمياً، من خلال ارتداء الزي العسكري داخل قاعة جاسباريني الفخمة في القصر الملكي في مدريد.

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صور عائلية بمناسبة الذكرى الـ 20 لزواج الملك فيليب والملكة ليتيزيا

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أصدر الملك فيليب والملكة ليتيزيا، مجموعة من الصور العائلية الرسمية بمناسبة الذكرى العشرين لزواجهما الذي وافق 22 مايو عام 2004، ويبدو أن الصور تم التقاطها في محيط أخضر مثالي على أرض قصر زارزويلا على مشارف مدريد.

يظهر الملك فيليب، وزوجته في إحدى الصور إلى جانب ابنتيهما الأميرتين ليونور وصوفيا، في صورة أخرى يقف الملك فيليب خلف زوجته ويضع يديه على كتفيها، وفي لقطة أخرى، تدير الملكة ليتيزيا رأسها بعيداً عن عدسة الكاميرا، بينما شوهدت تحتضن ابنتيها.

وفي صورة منفصلة وعلى خلفية القصر، يلف الملك ذراعه حول زوجته بينما تقف بجانبه مبتسمة.

الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي الملك فيليب العرش

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شارك قصر "لا زارزويلا" الملكي الإسباني La Zarzuela (مقر الإقامة ومكاتب العمل لملك إسبانيا الحاكم الملك فيليب السادس) بعض الصور للملك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتوليه الحكم الإسباني بعد تنازل والده الملك السابق خوان كارلوس عن الحكم في 2 يونيو.

ووفقاً لموقع El Pais الإسباني، وافق يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، مرور 10 سنوات على تولي الملك فيليب العرش رسمياً. وقد أقام القصر الملكي احتفالات بهذه المناسبة من خلال سلسلة من الأحداث، بالإضافة لتقديم وسام إلى 19 مواطناً من جميع أنحاء إسبانيا يعتبرون أمثلة للمجتمع، وغداء مع سلطات الدولة وحفل موسيقي أمام بلازا دي أورينتي.

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