الخليج اليوم .. وزير سعودي يعلن توجه بلاده لدخول مجال صناعة هياكل الطائرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف عن الاتجاه لدخول القطاع الصناعي الوطني السعودي في مجال إنتاج الهياكل الخاصة بصناعة الطائرات.

وقال وزير الصناعة السعودي إن هناك قبولا وحرصا من شركات طيران عالمية لديها قناعة بأن المملكة شريك حقيقي وشريك متزن يعتمد عليه في مثل هذه المنتجات.

وكشف الخريف عن وجود توجه لدى المملكة العربية السعودية لتوسعة صناعة مادة التيتيديوم وهي مادة حساسة وتدخل في الصناعات العسكرية وهي من ضمن الصناعات العالية التقنية، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 15 ألف طن من أصل الاحتياج العالمي المقدر بـ250 ألف طن، ويمكن أن تكون لاعباً مهماً في صناعة هذه المادة المهمة.

وشدد الوزير السعودي خلال لقائه بأعضاء هيئة الصحافيين السعوديين على أن القطاع الصناعي الوطني يحظى بثقة المستهلك العالمي من حيث المتانة والجودة ورزانة التصنيع.

وبيّن الخريّف أن هناك حزمة من المحفزات لشركات قطاع التعدين التي تدخل في الصناعات التجميلية، منها الخصم على الضرائب حيث تبلغ ضريبة التعدين ما نسبته 20% في كل يوم تعدين، ويزداد الخصم إلى 90% بالنسبة للشركات المستثمرة.

المصدر: عكاظ