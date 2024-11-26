كيف احتفلت هنادي مهنا بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - بطريقة غير تقليدية، احتفلت الفنانة هنادي مهنا بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث اختارت جُملاً وعبارات كشفت من خلالها عن مدى حبها وتعلقها الشديد به.

هنادي مهنا لزوجها أحمد خالد صالح: أعظم نعمة لي

ونشرت هنادي مهنا صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" اكتست بـ اللون الأبيض والأسود، وظهرت فيها برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وجاء التعليق الذي أرفقته كالتالي: " عيد ميلاد سعيد يا قلبي كله صديقي المفضل، أخي، ابني، شريكي، نقطة ضعفي، ألمي أحياناً ولكنه أعظم نعمة لي..أحبك".

ولاقى منشور "هنادي" تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر نبيل الذي تمنى لهما كل الخير قائلاً: " قمرين ربنا يحفظكم جميعاً"، والفنانة مها نصار والتي عبرت عن حبها للثنائي برسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء.

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أحدث أعمال أحمد خالد صالح

شارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم " الفستان الأبيض" الذي شهد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السابعة والتي انتهت فعاليتها خلال الأيام الماضية، ويحكي العمل عن "وردة" ياسمين رئيس، عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل، ومن خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها. وقد تم عرض الفيلم تجارياً في دور السينما يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر من الشهر الجاري.

وشارك في بطولة الفيلم أسماء جلال، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

كما شارك أيضاً في فيلم "الهوى سلطان" الذي يُعرض حالياً في دور السينما، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من الفنانين، ومن أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

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مشاركات هنادي مهنا السينمائية

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانة هنادي مهنا في فيلم "أوسكار- عودة الماموث"، الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسببٍ ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة. يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، إذ تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان.

كما شاركت من قبل في فيلم آخر يحمل اسم " أنا وابن خالتي" الذي دارت أحداثه حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدى اجتماعي.

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