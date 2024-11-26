هفضل أتعلم منك.. أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه عمرو سعد في يوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة شقيقه الفنان عمرو سعد بيوم ميلاده الذي يحتفل به الآخير اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وذلك وسط نجاحات عدة حققها بين شاشة السينما والتلفزيون.

رسائل متبادلة بين أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد

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حفل غنائي منتظر لـ أحمد سعد

شارك الفنانمتابعيه صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر من خلالها برفقة شقيقه الفنان، معلقاً: "أخي العزيز لازم تعرف إني مهما أتعلمت، هفضل محتاج أتعلم منك ومهما كبرت وعليت ونجحت هتفضل بالنسبالي الأكبر والأعلى والأعظم، كل سنه وأنت طيب يا سيد الناس"، ليُبديإعجابه برسالة شقيقه، ليرد عليه قائلاً: "تؤام الروح الغاليربنا يحفظك لينا ولجمهورك العظيم".على جانبٍ آخر، يُحيي كل من المطربين بهاء سلطان وأحمد سعد حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل "PACHA GROUP"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان و، في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

وعن أحدث أغانيه قدم "سعد" خلال الفترة الماضية تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ‏ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.

وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوان "سعودي وأسمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع ‏الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع ‏كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.

الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من ‏الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.

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عمرو سعد حاضر في دراما رمضان 2025

ولأول مرة على مستوى الدراما التلفزيونية، يتعاون عمرو سعد، مع المخرج محمد سامي، وذلك من خلال مسلسل "سيد الناس"، المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تمهيداً لعرضه في رمضان المُقبل، حيث يأتي ذلك بعد تجربتهما في برنامج "بيت السعد" الذي عُرض مؤخراً عبر قنوات "Mbc"، وكذلك تجربتهما في فيلم "ريجاتا" الذي عُرض عام 2015.

ويشارك في بطولة "سيد الناس" بجانب عمرو سعد، كلّ من خالدالصاوي، أحمد رزق، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، ريم سامي، طارق النهري، ياسين أحمدالسقا وغيرهم.

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