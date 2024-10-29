موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى الجولة الأولى بدوري nile والقناة الناقلة

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يكثف فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها أول نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 وتوج ببطولة كأس السوبر المصري، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتظم محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بنتايك وشحاتة يعانيان من إجهاد عضلي بعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في الرأس واطمأن الجهاز الفني على سلامته.

وشارك الثلاثي في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، ليتأكد جاهزيتهم للقاء.

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى فى الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة 1 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.