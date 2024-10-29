شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: تواصلت مع حسين لبيب وهناك انفراجة فى أزمة ثلاثى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه تواصل مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية للاطمئنان على موقف الثلاثي المحتجز في الإمارات عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض وثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا.

وقال الرمادي، خلال تصريحات تليفزيونية: "نفسي أساعد في حل الأزمة، ودول ولادنا ومصريين وحزين جدًا بسبب بعدهم عن أهاليهم وتأكدت أنه تتم معاملتهم معاملة حسنة".

وأضاف: "ما حدث درس كبير جدًا للاعبين ويجب معرفة قوانين البلاد التي يتم السفر واللعب بها، ومن السهل عندما يخطئ الفرد أن يعتذر مبكرًا وعدم الاعتذار عن الخطأ يضخم الأمور".

وتوقع المدير الفني لسيراميكا انتهاء أزمة الثلاثي المحتجز غدا، قائلا: "انتظروا انفراجة غدا والحكم سيكون نهائيا".