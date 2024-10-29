شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 28 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 - 10 - 2024، العديد من الأخبار المهمة على رأسها استقرار حسام حسن على القائمة المبدئية للمحترفين قبل المعسكر المقبل، وتصريحات قوية لزوجة على معلول بعد قرار الأهلى بشأنه.

الأهلي يرصد مكافآت ضخمة للاعبين لتخطى عقبة العين الإماراتي

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم على تخطى عقبة العين الإماراتى، خاصة أن الفريق الفائز بالمباراة سيحصل على 2 مليون دولار، فيما يحصل الخاسر على مليون دولار.

يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام العين الإماراتي غداً

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار نجمه المغربى يحيى عطية الله فى مركز الظهير الأيسر للفريق فى مباراة العين الإماراتى المقبلة، بعد التأكد من سلامته. زوجة على معلول: "مستحيل تكون دى النهاية ربنا مش هيسيبك"

حرصت مريم الزينى، زوجة على معلول نجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة لزوجها لدعمه بعد قرار القلعة الحمراء بنهاية رحلته مع الفريق.

كولر: الحضور الجماهيرى سيكون دافعا قويا للأهلي أمام العين الإماراتى غداً أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، أن المارد الأحمر يمتلك لاعبين جيدين وبجودة عالية، وجميعهم جاهزون لمواجهة العين الإماراتى غدًا.

الشناوي: أول مرة نلعب 3 بطولات فى أقل من شهر.. ومستعدون لمواجهة العين

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي وقائد الفريق، أن فريقه مستعد جيداً لمواجهة العين الإماراتي غداً، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ونسعى تقديم مباراة جيدة أمام جماهير الأهلي الكبيرة. أوفى إيجاريا يرحب بعودة مفاوضات الزمالك.. والنادى يجهز عرضا رسميا

كشف مصدر مقرب من الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا، لاعب ليفربول ورينجز السابق، بعودة المفاوضات مع نادى الزمالك، بشأن انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.