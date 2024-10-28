شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعها 42 مليون جنيه.. وزير الرياضة يكشف مكافآت أبطال البارالمبية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مكافآت أبطال بارالمبياد باريس 2024 بعد تحقيقهم 7 ميداليات خلال الدورة البارالمبية.

قال صبحى، خلال حفل تكريم الأبطال، إن مكافأة أبطال الأولمبى وصلت إلى 18 مليون جنيه، بينما مكافأة البارالمبى 42 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن بعثة البارالمبية رافقها فريق إعداد نفسى.

وأضاف، إن محمد المنياوى ورحاب أحمد يحصل كل منهما على مكافأة 4 ملايين جنيه، وفاطمة محروس ومحمد صبحى يحصل كل منهما على 3 ملايين جنيه، بينما تحصل كل من صفاء حسن ونادية فكرى على 2 مليون جنيه.

وفيما يخص الكرة الطائرة جلوس فيحصل كل لاعب على مليون و350 ألف جنيه وفقا للائحة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن النشاط البارالمبى فى مصر ملحوظ منذ عام 2014 تزامنا مع الجمهورية الجديدة.

وقال صبحى، إن الرئيس السيسى دائما يوجه رسالة للاهتمام بكل البارالمبيين والمساواة بينهم وبين الأسوياء، وهو ما حدث وشهدناه جميعا، المساواة تمت من حيث المكافآت والإعداد للبطولات والملابس حتى الصورة الرسمية لباريس.