شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة على أبو جريشة مع اللاعبين قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي اليوم الاثنين، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي، في حضور عماد سليمان، المشرف العام على الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة.

ووعد علي اللاعبين خلال الجلسة، بتوفير كافة العوامل اللازمة لتحقيق النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات المنتظرة خلال فعاليات الموسم.

وشدد رئيس قطاع الكرة، خلال الجلسة، على أن جماهير النادي الإسماعيلي، ومن خلفهم مجلس الإدارة، لديهم كامل الثقة في القوام الحالي للفريق، وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الدوري الجديد.

وحث علي اللاعبين، على ضرورة بذل قصارى جهدهم خلال فعاليات الموسم، من أجل تحقيق طموحات الجماهير الراغبة في استعادة مكانة الإسماعيلي، خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحيته أكد عماد سليمان، خلال الجلسة ثقته في قدرة اللاعبين على تخطي تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وشدد على أن الموسم الحالي صعب للغاية، خاصة أنه يقام على مرحلتين الأولى من 17 مباراة، والتي تحتاج إلى جمع العديد من النقاط، بالإضافة إلى الالتزام والترابط والشراسة لتحقيق أفضل النتائج.

وطالب المشرف العام، الجميع بضرورة الالتفاف حول الفريق من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي مستقبلا.