شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجولف يواجه جنوب أفريقيا وزامبيا وأوغندا فى افتتاحية بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستهل المنتخب الوطنى للجولف للرجال مشواره فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاق منافساتها غدا فى زيمبابوى بمواجهة قوية مع نظيره جنوب أفريقيا وصيف البطولة الماضية التى أقيمت فى مصر بمدينة الجونة.



ويواجه نجوم الفراعنة عيسى أبو العلا ودين نعيم وحسن سعيد وإبراهيم واكد، إلى جانب منتخب الأولاد كل من: منتخبات زامبيا والجابون ومالاوى.



ويخوض منتخب فراعنة الجولف البطولة بطموح كبير للغاية وبمعنويات مرتفعة بحثا عن الوصول إلى أبعد مدى.



وكانت البطولة قد افتتحت رسميا، حيث شهدت طابور عرض المنتخبات المشاركة والتى تمثل 11 دولة هى مصر وجنوب أفريقيا وزامبيا وأوغندا وكينيا وموريشيوس وسواتينى ومالاوى والجابون وبوتسوانا، بالإضافة إلى زيمبابوى البلد المضيف، وذلك بعد اعتذار كل من: حامل لقب النسخة الماضية التى أقيمت فى الجونة وهو المنتخب المغربى، وتونس وسيراليون وإثيوبيا عن عدم المشاركة فى تلك النسخة.



وحرص رئيس بعثة منتخبنا الوطنى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى غسان قبانى على تحفيز اللاعبين ودعمهم معنويا لتقديم أفضل أداء وتسجيل نتيجة طيبة فى ضربة البداية.