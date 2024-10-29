شكرا لبحثكم عن خبر "الهمداني" يعزي رئيس مصلحة الجمارك بوفاة والدته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الأستاذ "حاشد الهمداني" برقية عزاء ومواساة لرئيس مصلحة الجمارك، الأستاذ "عبد الحكيم قباطي" بوفاة والدته الفاضلة اثر مرض عضال الم بها. وقال في برقيته الأخ "عبد الحكيم ردمان أحمد القباطي" بلغنا وفاة والدتكم الفاضلة، التي وافاها الاجل اثر مرض عضال ألم بها وإننا إذ نشاطركم احزانكم بمصابكم الجلل سائلين من الله أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم و أفراد أسرتكم الكريمة، الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون.

كانت هذه تفاصيل خبر "الهمداني" يعزي رئيس مصلحة الجمارك بوفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.