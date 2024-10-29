- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التطبيقيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للتطبيقيين، عددا من الشروط للحصول على عضويتها سواء للعاملين بالقطاع الحكومى أو الخاص، والتى تتمثل فى:
أولا- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
ثانيا- أن يكون ممارسا لـ مهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :
- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
- دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
ويجب على المعاهد والمدارس التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
طلب قيد
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز