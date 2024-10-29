شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التطبيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للتطبيقيين، عددا من الشروط للحصول على عضويتها سواء للعاملين بالقطاع الحكومى أو الخاص، والتى تتمثل فى:

أولا- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

ثانيا- أن يكون ممارسا لـ مهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.

- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.

- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.

- دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.

- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .

ويجب على المعاهد والمدارس التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.