شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت مساء اليوم بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة صلوات تجنيز الأب المبارك القمص مرقس ذكري شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وكاهن كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة.



وترأس صلاة التجنيز الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم.. يعاونه مجمع كهنة الإيبارشية، وبعض من الكهنة من خارج الإيبارشية، والشمامسة، والشعب.



