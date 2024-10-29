شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تضبط علب سجائر وكميات من العسل والطحينة مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت والمنافذ التموينية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأسفرت الحملة برئاسة صفية حسني مدير الإدارة، عن تحرير محضر جنحة لمخبز بلدي لتصرفه في 40 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% زنه 50 كجم، كما تم تحرير تقرير نقص وزن بمقدار 19 جراما للرغيف.

وشهدت الحملة مصادرة 500 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر ومصادرتها بالقسم لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

وأسفرت الحملة عن مصادرة طن ونصف زيت مجهول المصدر وبدون فواتير، و13 برميل طحينة مجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ صلاحية، بالإضافة إلى مصادرة 20 صفيحة عسل أسود مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتحرير محضرين جنحة لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.