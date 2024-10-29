شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تستعد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024 اعتبارا من الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـصرف معاشات نوفمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل أول الشهر من ماكينات الصراف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب أخر تستمر هيئة التأمينات في صرف معاشات أكتوبر 2024 مع استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش لمن تخلف في الصرف عن الموعد المحدد.