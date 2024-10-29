شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف ثلاث سفن "انتهكت حظر قرار الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي"، وذلك تضامنا مع غزة ولبنان.

وأكدت الجماعة اليمنية في بيان أنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت العملية الأولى سفينة ”SC MONTREAL ” جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين وكانت الإصابةُ دقيقة، فيما استهدفت العمليةُ الثانيةُ سفينةَ ( MAERSK KOWLOON ) في البحرِ العربي، موضحة أنه تم تنفيذ العملية بصاروخ مجنح محقق إصابة.

وأضافت أن العملية الثالثة نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية واستهدفت سفينة ( MOTARO ) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعددٍ من الصواريخ الباليستية وكانت الإصاباتُ دقيقة، بحسب البيان.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” قد أعلنت تلقيها ثلاثة تقارير عن وقوع حادث على بعد 25 ميلًا بحريًا جنوبي المخا باليمن، منها تقريرين عن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن انفجارين في نفس المنطقة..