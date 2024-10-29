شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 700 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بحى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة تعديات الباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع سليم ومنطقة 16 عمارة واللبيني فيصل وخلف موقف 28.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع 700 حالة إشغال طريق، شملت (كراسي، واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، وعربات مأكولات)، تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب إزالة التاندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.