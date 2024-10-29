شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: لعنة الفراعنة تخاريف.. و"كلب الهرم" أحدث ترويجا إعلاميا للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قرب اكتشاف مومياء نفرتيتي خلال 5 أو 6 أشهر

كشف أسرار جديدة عن الهرم الأكبر في 2025

عقد الدكتور زاهى حواس، ندوة تحت عنوان أسرار الفراعنة، وذلك فى مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الدكتور زاهى حواس، أبرز الاكتشافات الأثرية منها أضخم مدينة أثرية كاملة، بالإضافة إلى البئر الخاص بمقبرة الملك رمسيس الثاني بوادى الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وخلال الندوة طالب حواس من الحاضرين بضرورة الدخول على الموقع الخاص به للتوقيع على وثيقة استعادة واسترداد الآثار المصرية المسروقة من الخارج.

وأعلن حواس، عن خبر سار لقرب اكتشاف مومياء نفرتيتي خلال 5 أو 6 أشهر، على أن يتم الإعلان عن مكان المومياء، بالإضافة إلى العمل الآن على معرفة أسباب وفاة الملك توت عنخ آمون، والأقرب أنه مات بسبب حادثة.

وأشاد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، بمتحف قناة السويس الذي أقامه الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي يعتبره أقوى متحف نوعي في مصر يسجل تاريخ قناة السويس.

وخلال الندوة أكد حواس، أنه لا يوجد أي دليل عن من هو فرعون موسى، وينطبق ذلك على باقي الأنبياء مثل إبراهيم ويوسف فيما يتعلق بوجود الأنبياء في أوقات محددة.

وأعرب حواس، عن رأيه أن مشكلة الحروب ليس فقط في مقتل الإنسان ولكن قتل الحجر، وأشار إلى قلعة بعلبك في لبنان المهددة بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، مذكرا بتدمير الآثار العراقية سابقا ولا بد من إنقاذ هذه الآثار من العدو الغاصب قبل أن يمحى الهوية والتاريخ العربى.

ونفى حواس، أن يكون جماعة "الافروسينتك" هم اصل الحضارة كما سبق وادعوا.

وتحدث حواس، عن لعنة الفراعنة ووصفها بأنها تخاريف وليست أكثر من الجراثيم الموجودة طبيعي في الأماكن المغلقة لآلاف السنين.

كما تحدث عن بعض من أسرار الهرم الأكبر هرم خوفو وكيف اكتشف بعض من أسراره باستخدام روبوت ألماني ويتوقع أن يتم الكشف عن الجديد في 2025.

وتحدث حواس عن الأنفاق تحت جسم أبو الهول، موضحا أنه تم اكتشاف أنية فخارية داخل 4 أنفاق حتى الآن وعقب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري على واقعة تسلق كلب الهرم، قائلا: "بشكر كلب الهرم لإحداثه ترويجا إعلاميا للمنطقة".

وأكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، هوجمت خلال الأسابيع الماضية من موقع إسرائيلي بسبب قصص الأنبياء والتوراة وعدم ظهور الأنبياء في الحضارة المصرية القديمة.



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الندوة