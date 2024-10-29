رئيس الوزراء الباكستاني يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.