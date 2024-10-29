كوريا الشمالية ترسل وزير خارجيتها إلى روسيا

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية إن وفدا برئاسة وزيرة الخارجية تشوي سون هوي غادر إلى روسيا، لكنها لم تحدد غرض الزيارة.
وفي جلسة استماع مغلقة في برلمان كوريا الجنوبية، قالت وكالة التجسس في الجنوب إن تشوي ربما تشارك في مناقشات رفيعة المستوى بشأن إرسال قوات إضافية إلى روسيا، والتفاوض على ما قد تحصل عليه كوريا الشمالية في المقابل، وفقًا لما ذكره لي سيونج كويون، وهو عضو برلماني حضر الاجتماع.
وجاء الإعلان عن زيارة تشوي بعد ساعات من إعلان البنتاغون أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي إلى روسيا، ومن المتوقع أن يصلوا إلى ساحات القتال في أوكرانيا «خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
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