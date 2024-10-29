رئيس الوزراء المصري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر صالح بن عيد الحصيني، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.