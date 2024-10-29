تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29م بلاغاً بشأن واقعة لإحدى طائرات شركة "ليون إير" من طراز A330 للرحلة رقم LNI074 بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.
إذ أشارت المعلومات الأولية إلى تعرض راكبة لسقوط من السلالم أثناء نزولها من الطائرة، مما أسفر عن وفاتها لاحقاً بعد نقلها إلى المستشفى - رحمها الله -.
على إثره اتجهت الفرق المختصة بالمركز الوطني لسلامة النقل إلى موقع الواقعة وبدأت في إجراءات التحقيق اللازمة، للكشف عن الملابسات المعرفة المسببات والرفع بالتوصيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة راكبة إثر سقوطها من السلالم أثناء نزولها من الطائرة بمطار المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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