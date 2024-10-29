ياسمين عبد العزيز تُعيد نيكول سابا وخالد سليم في رمضان 2025 بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي يُعيدها إلى الدراما التلفزيونية في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد غيابها العام الماضي، حيث تستعد لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

رمضان 2025 يجمع ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد 18 عاماً

يشهد مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد، عودة الفنانة نيكول سابا إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب نحو 6 أعوام تقريباً، منذ مسلسل "الهيبة – العودة" الذي عُرض عام 2018، فيما تُجدد نيكول تعاونها مع ياسمين، بعد مرور نحو 18 عاماً، منذ فيلم "1/8 دستة أشرار" مع الفنان محمد رجب، عام 2006، حيث حقق الثلاثي نجاحاً جماهيرياً كبيراً آنذاك.

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خالد سليم يواجه حالة من سوء الحظ

كما يعود الفنان خالد سليم، هو الآخر بعد غياب طويل عن دراما رمضان، حيث يتعاون مع ياسمين في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث يأتي ذلك بعد حالة من سوء الحظ على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث يتواجد في رصيده 3 أعمال درامية جديدة ما بين المؤجلة والموقوفة بسبب أزمات إنتاجية وتسويقية، وهي: "السجل الأسود"، و"بدون مقابل" و"عودة البارون"؛ إذ لديه حالة حماس شديدة لمقابلة جمهوره في رمضان المقبل.

ياسمين عبد العزيز تعود للمنافسة في موسم دراما رمضان

يُعيد مسلسل "وتقابل حبيب" ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الأخير، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، ودارت أحداث المسلسل حول "جابر " الذي أجبرته الظروف على ترك الصعيد والسفر إلى القاهرة، وهنا يتعرف إلى فتاة تدعى "مهرة" السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.



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وفي سياقٍ آخر، تستعد ياسمين عبدالعزيز لكسر غيابها عن السينما على مدار السنوات الستة الماضية، وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته يكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها، ومن المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعود ياسمين عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018.

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