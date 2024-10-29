موقف طريف وطّد علاقة الأمير هاري بميغان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - من المؤكد أن الهالوين قد اتخذ معنى جديداً تماماً بالنسبة للأمير هاري وميغان ماركل بعد أن أصبحا والدين للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت، لكن قبل ثماني سنوات، في الهالوين 2016، كانت هذه المناسبة تعني شيئاً مختلفاً تماماً للزوجين، اللذين كانا يتواعدان في ذلك الوقت لمدة أربعة أشهر تقريباً، وما حدث في هذه العطلة ظل ذكرى لطيفة استمرت معهما حتى الآن، ومازالا يتذكرانها مع كل هالوين.

احتفالات الهالوين عام 2016 بالنسبة للأمير هاري وميغان

Embed from Getty Imagesفي المسلسل الوثائقي للزوجين Harry & Meghan والمكون من ست حلقات على Netflix، والذي تم عرضه لأول مرة في ديسمبر 2022، شاركا صوراً لم تُعرض من قبل لأنفسهما وهما يرتديان أزياء الهالوين المخيفة. وذلك أثناء حضور هاري، البالغ من العمر 40 عاماً الآن،، البالغة من العمر 43 عاماً، حفلاً تحت عنوان نهاية العالم مع الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك في تورونتو، حيث كانت ميغان تصور فيلم Suits في ذلك الوقت.

كان الغرض الأساسي من ملابسهما ليس فقط احتفالاً بالهالوين، ولكن أيضاً للتخفي عن أعين الصحافة، حيث أخفت أزياؤهما هوياتهما.

وفي المسلسل الوثائقي، أوضح الأمير هاري أن وزير اتصالات القصر السابق جيسون كناوف أخبره أن الأخبار المتعلقة بعلاقته مع ميغان كانت على وشك الانتشار في جميع أنحاء العالم، مما ألهمه وصديقته آنذاك الاستمتاع بحفل الهالوين بتلك الطريقة، والخروج في وضع التخفي. وعلقت ميغان على الأمر قائلة: "لقد كان الأمر رائعاً للغاية".

في مذكراته Spare، التي صدرت بعد شهر واحد من وثائقي هاري وميغان، تحديداً في يناير 2023، سلط الأمير هاري مزيداً من الضوء على احتفالية الهالوين الذي لا تنسى، وكشف أن الحفل في تورونتو، وأنهم دعيا "يوجيني وجاك"، للانضمام إليهما في الحفل التنكري، وعلق جوق ساسكس: "لقد كانت حفلة صاخبة ومثالية".

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دوقة ساسكس تلتقط الصور مع الأطفال المرضى والممرضات

حرصت دوقة ساسكس على حضور حدث مهم بالنسبة لها، وهو حفل مستشفى CHLA الخاصة بتقديم الرعاية للأطفال، والذي يُقام كل عامين في لوس أنجلوس، بحضور مشاهير المجتمع، وكبار الأطباء والباحثين ومقدمي الرعاية في كاليفورنيا.

وخطفت أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وارتدت فستاناً أحمر، كانت قد ارتدته سابقاً في حفل Salute to Freedom في نيويورك عام 2021، بينما سارت أمام العدسات وهي ممسكة بيد مؤسِسة Alliance of Moms كيلي ماكي زاجفين. كما التقطت ميغان صوراً مع الأطفال المرضى وعائلاتهم في المستشفى، واستغرقت بعض الوقت للدردشة معهم.

وكان يبدو على ميغان السعادة عندما استقبلت وتحدثت إلى مجموعة من الممرضات من المستشفى، وخصصت وقتاً للتحدث معهن جميعاً؛ فضلاً عن التقاط صور سيلفي معهن.

واستضاف حفل المستشفى: عازف الدرامز جوي كرامر، المراسلة التلفزيونية ليزا جوينر، المنتج والكاتب التلفزيوني تشاك لور، وبطل الملاكمة السابق شوجر راي ليونارد وزوجته برناديت وايغ. ومن بين الضيوف الآخرين: جيمي لي كورتيس، كالي كوكو، كولين هانكس، جيمي كيميل، مولي ماكنيرني، سكاي، ومارك هوبوس، آل يانكوفيتش، وديمي لوفاتو، الذين قدّموا عروضاً في الحدث.

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