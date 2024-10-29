فيلم أيتن عامر الجديد مُهدد بالرفع من السينمات.. ما السبب؟

أبطال فيلم عنب

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إسلام إبراهيم ينافس بمسلسل مسلسل تيتا زوزو في موسم الدراما الشتوي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - يقترب فيلمبطولة الفنانةمن رفعه من دور العرض المصرية، خلال الساعات المُقبلة، وذلك بعد ضعف إقبال الجمهور عليه، بالتزامن مع مرور 5 أسابيع على طرحه في صالات السينما، إذ يحتفظ بالمركز الأخير بين الأفلام المنافسة له، منذ أسبوع تقريبًا.5400 جنيهًا إيرادات "عنب" في أسبوعوحقق فيلم "عنب" لـ أيتن عامر، نحو 1.4 مليون جنيه فقط ، على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة، وذلك وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي، بين حقق 5400 جنيهًا فقط في الأسبوع الأخير، الأمر الذي يُهدد بقاءه في دور العرض، لاسيما وأن الأيام القليلة المُقبلة، سوف تستقبل أفلامًا جديدًا، لعل أبرزها "آل شنب" بطولة الفنانة ليلى علوي، و"دراكو رع" للثنائي خالد منصور وشادي ألفونس.الفيلم بطولة إسلام إبراهيم، آيتن عامر، كما يضم عدداً آخر من النجوم وهم محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، وظهور خاص للفنان لطفي لبيب. وضيوف الشرف هم محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب سامي مغاوري، حسام داغر، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.يذكر أن الفنانة آيتن عامر، عُرض لها عملان دارميان في شهر رمضان الماضي، الأول هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وهو عمل خليجي، دارت أحداثه في إطار درامي، حيث يعيش (رشيد) ماجد المصري وزوجته (هيلة) هدى حسين وبناتهما الثلاث حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص (رشيد) لم يكن أحد يتوقعها. أما المسلسل الثاني فهو "تل الرهب"والذي دارت أحداثه حول "نشأت" محمد رياض، الذي يعود إلى قريته تل الراهب بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وهناك يواجه العديد من التحديات والمواقف غير المتوقعة.أما إسلام إبراهيم، يُعرض له حاليًا مسلسل "تيتا زوزو" عبر قناة dmc، حيث يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.تدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائماً التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول إعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.مشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو جراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".