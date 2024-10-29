زفاف محمود العسيلي للمرة الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - اعلن الفنان محمود العسيلي، عن زواجه اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في حفل اقتصر على الأصدقاء والأقارب.

محمود العسيلي والزيجة الرابعة

احتفل المطرب محمود العسيلي، بحفل زفافه على احدى الفتيات من خارج الوسط الفني في أجواء أسرية بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة، وتعتبر هذه الزيجة الرابعة لمحمود العسيلي بعد انفصاله عن زوجته الثالثة خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم‏.‏

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ميوزك نايشن Music Nation‎‏ (@‏‎musicnationme‎‏)‎‏

محمود العسيلي يتحدث عن السعادة في الزواج

في حديث سابق قال العسيلي، خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، مع أسما إبراهيم، على شاشة قناة القاهرة والناس أنه لا يحب ‏الحياة الزوجية التقليدية، وفي حالة شعوره بالملل والضيق أو عدم السعادة يقرر الابتعاد.‏ ‏

وتابع العسيلي حديثه عن سبب خوض تجربة الزواج ثلاث مرات، قائلاً: "أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية، لو متضايق أو مش مبسوط يكون أحسن قرار هو أننا منكملش والعمر قصير، الكثير من الأزواج يفضلون الاستمرار على الرغم من عدم السعادة، ولكن أنا لو متحققتش السعادة ليه أكمل".

أكد محمود العسيلي أن زيجاته كانت بهدف العيلة والاستقرار وأن يكون معه رفيق في الحياة، لكن الحياه لم تسر كما تمنى، وكان قرار الانفصال في أغلب المرات من اختياره.



يمكنكم قراءة: برسالة للفتيات القصيرات.. محمود العسيلي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

أغنية "100 حاجة و 50"‏

طرح محمود العسيلي، مؤخرا أغنية بعنوان «100 حاجة و50»، وذلك عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، وجاءت ‏من كلمات فلبينو، وألحان العسيلي.

ونشر محمود العسيلي مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مروجًا لأغنيه الجديدة، ووجه حديثه للفتيات قصيرات القامة وقال "أنا عايز اتكلم في موضوع مهم جداً، أنا عارف إن أنتم مش متشافين، مش متقدرين، محدش شايفكوا، ومحدش واخد باله منكوا، والموضوع دا بجد مضايقني، مع إنكم كتير، عشان كده أنا قررت أعمل لكوا أغنية، أغنية للبنات القصيرة بس، أحلى ستات وبنات في الدنيا، 100 حاجة و50".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»