شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: 70% زيادة بالناتج المحلي.. والسعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا في G20 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن الناتج المحلي للسعودية زاد بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية 2030 رغم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السعودية ثاني أسرع اقتصادات نموا في مجموعة العشرين.
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية مركز الاقتصاد في الشرق الأوسط، ولدينا العوامل الدافعة للنمو أكثر من العوامل المعوقة.
وأشار إلى أن بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد حددنا 26 مليار دولار، بينما يتجه رأس المال الجريء إلى الابتكار وفي قطاع السياحة سجلنا 100 مليون زيارة سياحية في العام الماضي.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي يركز على بناء الازدهار وخلق المستقبل وخلق فرص العمل، إذ أن الشركات السعودية مربحة وتدر المال، فيما يستقطب صندوق الاستثمارات العامة العديد من المستثمرين الأجانب.
وقال وزير الاستثمار: إن عدد التراخيص في الشركات الدولية زاد 10 أضعاف عما كان عليه قبل إطلاق رؤية 2030.
وانطلقت اليوم النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المتوقع مشاركة 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وستعزز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال المؤتمر المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.
وتركز النسخة الثامنة للمؤتمر على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية مركز الاقتصاد في الشرق الأوسط، ولدينا العوامل الدافعة للنمو أكثر من العوامل المعوقة.
الاقتصاد غير النفطيأفاد الوزير بأن رؤية 2030 تؤتي ثمارها إذ أن الاقتصاد غير النفطي يزيد بنحو 4 - 5% منذ عام 2017، فيما نستهدف نحو 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر لمعادلة رأس مال النمو، الذي ينمو بنسبة 8% عاما بعد عام.
وأشار إلى أن بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد حددنا 26 مليار دولار، بينما يتجه رأس المال الجريء إلى الابتكار وفي قطاع السياحة سجلنا 100 مليون زيارة سياحية في العام الماضي.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي يركز على بناء الازدهار وخلق المستقبل وخلق فرص العمل، إذ أن الشركات السعودية مربحة وتدر المال، فيما يستقطب صندوق الاستثمارات العامة العديد من المستثمرين الأجانب.
وقال وزير الاستثمار: إن عدد التراخيص في الشركات الدولية زاد 10 أضعاف عما كان عليه قبل إطلاق رؤية 2030.
وانطلقت اليوم النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المتوقع مشاركة 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وستعزز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال المؤتمر المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.
وتركز النسخة الثامنة للمؤتمر على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.