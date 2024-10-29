تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن جهاز Mac mini الجديد بمعالجات M4 وM4 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق التكنولوجيا ابل اليوم عن إصدار جديد من أجهزة Mac mini، والذي ينطلق بإختيارات في المعالج بين M4 وM4 Pro، ودعم معايير منافذ Thunderbolt 5.

كشفت ابل اليوم عن جهاز Mac mini الذي يتوفر بنموذج رئيسي يبدأ من ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعر 599 دولار، على أن يتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم، ويبدأ الشحن في 8 من نوفمبر.

ينطلق جهاز Mac mini الكل في واحد بترقية في وحدة المعالجة التي تأتي بآداء سريع 1.8 مرة، وآداء أسرع في كرت الشاشة 2.2 مرة، كما يأتي هذا الإصدار بتصميم ديناميكي.

وتؤكد ابل على أن الإصدار الجديد يأتي بحجم أصغر، كما يتميز بتصميم حراري بمعمارية جديدة، ويتوفر Mac mini الجديد باثنان من منافذ USB C، مع مدخل للسماعات في الجهة الخلفية.

كما يأتي الجهاز بعدد 3 من منافذ Thunderbolt، ومنفذ HDMI، مع منفذ gigabit ethernet، أيضاً يعد أول أجهزة ابل المميزة بمعالج M4 Pro، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً يضم نموذج الجهاز المميز بمعالج M4 Pro ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وتتميز وحدة المعالجة بعدد 14 من الأنوية والتي تنقسم بين 10 من الأنوية للآداء و4 من الأنوية للكفاءة، بينما يأتي كرت الشاشة بعدد 20 من الأنوية وآداء مضاعف لرقاقة M4.

وتقدم ابل جهاز Mac mini بمعايير Thunderbolt 5 في النموذج المميز برقاقة M4 Pro، حيث تدعم هذه المعايير نقل بيانات بمعدل 120 جيجابت في الثانية، ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 599 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجابايت.

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