تكنولوجيا: براءة اختراع تكشف عن ميزة محتملة في Switch 2 تمنع نفاد وحدات التحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة اختراع حديثة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عن حل محتمل لمشكلة نقص وحدات التحكم في أجهزة Nintendo Switch. حيث يقدم النظام الجديد إمكانية استخدام الهواتف الذكية كوحدات تحكم من خلال مسح رمز QR يظهر على شاشة التلفزيون، مما يسمح للاعبين بربط هواتفهم مباشرة بالوحدة.

هذا الابتكار لا يقتصر على تعويض وحدات التحكم المفقودة فقط، بل يتيح أيضًا جلسات متعددة اللاعبين أكبر من تلك التي توفرها وحدات التحكم الحالية مثل Joy-Cons وPro Controllers. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهواتف الذكية أن تعمل كشاشات ثانوية، مما يعزز إمكانيات اللعب المحلي.

على الرغم من أن البراءة لا تشير مباشرة إلى جهاز Switch 2، إلا أن توقيت براءة الاختراع يتزامن مع إطلاق جهاز Nintendo الجديد المتوقع في مارس 2025.

ومع ذلك، لا تزال نينتندو لم تؤكد بشكل رسمي هذه الميزة. وقد طوّر هذه التكنولوجيا Ikki Niwa وYusuke Akifusa، المرتبطين بشكل وثيق بنينتندو، ما يعزز احتمال دور الشركة في تطوير هذه الميزة.

بينما يرى بعض مستخدمي Reddit أن هذه الميزة قد تحدث تحولًا في الألعاب متعددة اللاعبين المحلية، يشكك البعض الآخر في نجاحها، مشبهين إياها بمحاولات سابقة مثل الشاشة الثانية لجهاز Wii U. في الوقت الحالي، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الميزة ستصبح جزءًا من جهاز Switch القادم.

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