إنجاز علمي.. المملكة تحصد 39 ميدالية وجائزة بمعرض الاختراعات في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد حققه طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، حصد وفد الجامعة الطلابي من المخترعين والمخترعات المشارك في معرض التجارة الدولي للاختراعات (iENA-2024) المقام بأرض المعارض في مدينة نورمبرج بألمانيا رقما قياسيا جديدا من الميداليات والجوائز الحصرية والخاصة، والتي بلغت 39 ميدالية متنوعة وجاىزة عالمية، في مشاركة ناجحة تضاف لسجل الإنجازات المشرف لمشاركة طلبة الجامعة في المعارض الدولية للاختراعات والابتكارات.وجاءت جوائز الطلبة التي تم تحقيقها بـ7 ميداليات متنوعة، بالإضافة لـجائزتين عالميتين حصريتين، و30 جائزة دولية خاصة من خلال اختراعاتهم الرائعة وعرضهم المتميز أمام لجان التحكيم في المعرض الدولي للاختراعات الذي أقيم في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2024م. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما شارك الطلاب والطالبات بعشر اختراعات من بين 510 اختراعات، يقدمها مخترعون من 31 دولة من حول العالم حيث خضعت تلك المشاركات للتحكيم من قبل محكمين متخصصين في مجالات مختلفة للابتكارات والاختراعات.وجرى إعلان النتائج من قبل لجنة التحكيم الدولية في حفل منح الجوائز، حيث جاءت نتائج الميداليات والجوائز التي حصل عليها وفد جامعة الملك عبد العزيز على النحو التالي:• ميدالية ذهبية عن اختراع علبة الأدوية الذكية المقدم من الفريق المكون من محمد صالح الزهراني ونواف خالد الغامدي وعمر سالم باحمدان ومصلح عبيدالله الجهني وسعيد عبدالعزيز محمد وفيصل عبدالرحمن الحارثي من كلية الهندسة.• ميدالية ذهبية عن اختراع كيس الفغرة الذكي المقدم من الفريق المكون من رنا مفرج الحربي ورفال محسن بن قرصين وشهد محمد كنساره ووفاء عبدالخالق السلمي من كلية التمريض.• ميدالية ذهبية عن اختراع أسورة تحديد أولوية الطوارئ المقدم من الفريق المكون من رهف حسين عالم ورغد محمود الجندي من كلية الطب وريناد عبدالله الأفندي وحسين أحمد العمودي من كلية الهندسة.• ميدالية ذهبية عن اختراع كاشف اعتلال الأعصاب الطرفية من الفريق المكون من ليان حسن عسيري من كلية الهندسة وحلا حاتم مغربل من كلية التمريض.• ميدالية فضية عن اختراع النافذة الذكية المقدم من الفريق المكون من رغد أحمد الصاعدي ولجين سعيد عسيري ولمى عبدالرحمن السلمي ونور أكرم المفتي ووسن ماجد الأحمدي وأمل عبدالله العطاس من كلية الهندسة.• ميدالية فضية عن اختراع كاشف فرط الحركة وتشتت الانتباه المقدم من الفريق المكون من ليان حسن عسيري وحلا حاتم مغربل وريم عمر حسين من كلية التمريض.• ميدالية برونزية عن اختراع طلاء مبتكر مضاد للحشف للصناعات البحرية المقدم من الفريق المكون من حمزة رضوان الفرواتي من كلية الطب ورويد على باعمر من كلية الهندسة.(1) جائزة رابطة المخترعين والمبتكرين البولندية (ٍSPWiR) وقد منحت للفريق المكون من رنا مفرج الحربي ورفال محسن بن قرصين وشهد محمد كنساره ووفاء عبدالخالق السلمي من كلية التمريض عن اختراع كيس الفغرة الذكي.(2) جائزة المنظمة الكورية لتطوير الاختراعات (KIPA) والتي منحت للفريق المكون حمزة رضوان الفرواتي من كلية الطب ورويد علي باعمر من كلية الهندسة عن اختراع طلاء مبتكر مضاد للحشف للصناعات البحرية.كما فاز طلبة جامعة الملك عبد العزيز بـ 30 جائزة دولية خاصة مقدمة من الجمعيات والهيئات والمؤسسات العالمية المانحة لمشاركات الجامعة في المعرض وعددها عشر اختراعات وذلك على النحو التالي:وحصل اختراع أسورة تحديد أولوية الطوارئ المقدم من الفريق المكون من:وحصل الفريق على 4 جوائز خاصة من:كما حصل اختراع طلاء مبتكر مضاد للحشف للصناعات البحرية المقدم من الفريق المكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع النافذة الذكية من كلية الهندسة المكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع سرير حساب الجرعات الدوائية المقدم من فريق كلية الطب المكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع كاشف فرط الحركة وتشتت الانتباه المقدم من فريق كلية التمريض المكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع الميزان الذكي المقدم من فريق كلية الهندسةالمكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع برنامج مراقبة الانخراط والنعاس المدعوم بالذكاء الاصطناعي المقدم من فريق كلية الهندسةالمكون من:على 3 جوائز خاصة من:وحصل اختراع علبة الأدوية الذكية المقدم من فريق كلية الهندسة المكون من:على ثلاثة جوائز خاصة من:وحصل اختراع كاشف اعتلال الأعصاب الطرفية من الفريق المكون من:على ثلاثة جوائز خاصة من:وحصل اختراع كيس الفغرة الذكي من فريق كلية التمريض المكون من:على جائزتين خاصتين من: