تكنولوجيا: إطلاق جهاز Tecno Megapad 10 بمعالج Helio G80 وبطارية 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Tecno جهازًا لوحيًا جديدًا يحمل اسم Megapad 10. وعلى الرغم من الاسم الذي يوحي بأنه جهاز متقدم، إلا أن هذا الجهاز يأتي بمواصفات مناسبة لفئة الميزانية.

يعمل Megapad 10 بمعالج MediaTek Helio G80، ويتوفر مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وخيارات للتخزين تصل إلى 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع المساحة عبر بطاقة microSD. يتميز الجهاز بشاشة LCD تعمل باللمس قياس 10.1 بوصة، بدقة 800 × 1280 بكسل، مع سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع.

تأتي البطارية بسعة 7000 مللي أمبير، ويدعم الجهاز الشحن السلكي السريع بقدرة 18 واط، مما يسمح بملء البطارية من الصفر إلى الامتلاء خلال 2.5 ساعة. يعمل الجهاز بنظام Android 14، ويأتي بأبعاد 240.7 × 159.5 × 7.35 ملم ويزن 447 جرامًا.

يتوفر Megapad 10 بلونين، الذهبي والرمادي، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز بمكبرات صوت مزدوجة ويدعم اتصال 4G LTE.

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