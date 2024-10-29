انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. التعديل الوزاري المرتقب وفوضى البرلمان ونتائج انتخابات كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # خلال جلسة مجلس الوزراء.. السوداني يوجز انجازات حكومته على مدار عامين، ويتحدث عن تعديل وزاري مرتقب# على خلفية التسريب الصوتي.. قرار بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب لحين الإنتهاء من التحقيق

# بعد عقدها بدقائق.. جلسة البرلمان تنتهي بفوضى وعراك.. والخلافات تركزت حول قانون اعادة العقارات

# نتائج انتخابات برلمان اقليم كردستان تُعلن غدا.. وبارزاني يدعو القوى السياسية الى تقبل النتائج

