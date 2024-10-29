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نشرة السومرية.. التعديل الوزاري المرتقب وفوضى البرلمان ونتائج انتخابات كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - # خلال جلسة مجلس الوزراء.. السوداني يوجز انجازات حكومته على مدار عامين، ويتحدث عن تعديل وزاري مرتقب

# على خلفية التسريب الصوتي.. قرار بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب لحين الإنتهاء من التحقيق

# بعد عقدها بدقائق.. جلسة البرلمان تنتهي بفوضى وعراك.. والخلافات تركزت حول قانون اعادة العقارات

# نتائج انتخابات برلمان اقليم كردستان تُعلن غدا.. وبارزاني يدعو القوى السياسية الى تقبل النتائج

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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