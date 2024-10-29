تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Xiaomi 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite وقدرة بطارية 5400 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن هاتف Xiaomi 15 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية بقدرة 5400 mAh، وسعر يبدأ من 630 دولار.

يتميز هاتف Xiaomi 15 بشاشة OLED بحجم 6.36 إنش، ودقة عرض 1200 في 2670 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز بنسبة سطوع 3200 nits، وتعتيم DC، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

كما تدعم شاومي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Xiaomi Dragon Crystal، الذي يتميز بتصميم أعلى مقاومة 10 مرات أكثر مقارنة بزجاج Gorilla Glass Victus.

أيضاً تدعم شاومي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أ 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف Xiaomi 15 بمستشعر رئيسي Light Fusion 900 بدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.31 وحجم بيكسل 1.2µm كما يتميز ببعد بؤري 23مم، وفتحة عدسات f/1.62، وميزة التثبيت البصري، وتدعم التثبيت البصري والتكبير البصري حتى 5 مرات بأدق تفاصيل.

بينما يتميز مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 60مم ودعم لقطات macro من مسافة 10سم، وتأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وبعد بؤري 115مم.

وتدعم كاميرة Xiaomi 15 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 30 أو 60 إطار لكل ثانية، كما أن الكاميرة تدعم تقنية Dolby Vision HDR.

كما ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويتميز الهاتف بأبعاد 152.3 في 71.2 في 8.08مم، ووزن 191 جرام.

أيضاً تدعم شاومي الهاتف بمنفذ USB-C 3.2 Gen 1 بسرعة في نقل البيانات 5 جيجابت في الثانية، وتأتي البطارية مع شريحة Xiaomi G1 المخصصة لإدارة شحن البطارية، ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 7، وشبكات 5G، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.4.

وفي النظام الصوتي تدعم شاومي هاتف Xiaomi 15 بمكبرات صوتية بنظام ستريو، وتقنية Dolby Atmos، ومعايير Hi-Res، ومعايير Hi-Res للصوتيات اللاسلكية.

وينطلق الهاتف بواجهة HyperOS 2.0 ويتوفر عبر متجر الشركة الرقمي بدءاً من 31 من أكتوبر بسعر يبدأ من 630 دولار، كما يتوفر الهاتف بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية بإختيارات ألوان الأخضر، والأسود، والأبيض إلى جانب اللون البنفسجي، كما تقدم شاومي نموذج فضي وDiamond على أن يتميز الأخير بتصميم جلدي.

المصدر