انت الان تتابع خبر المالكي: سندخل المسجد الأقصى ونطرد الصهاينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة حضرها مراسل السومرية، "نشكر جميع الحاضرين من شيوخ ووجهاء العشائر الى مؤتمر دعم غزة ولبنان".وأضاف، "الثبات على دعم القضية الفلسطينية يتطلب وعيا كبيرا، وبعض الدول تدعي الحرية وحقوق الانسان وهي تقف الى جانب الصهيونية".

وتابع، أن "شهادة قادة المقاومة الاسلامية كشفت من يقف مع فلسطين والقدس"، لافتاً إلى أن "الصواريخ تنهال على الابرياء العزل بظل صمت مطبق من الدول التي تدعي حقوق الانسان".

واكمل المالكي بالقول: "لدينا يقين بالوعد الرباني لدخول المسجد الأقصى وطرد الصهاينة من القدس".

